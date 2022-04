Modica. La Fidapa celebra il suo 35° anniversario

Si terrà giovedì 7 aprile, alle ore 17.30, nell’Aula Consiliare del Comune di Modica, una serata organizzata dalla F.I.D.A.P.A. ( Federazione italiana donne arti professioni affari) sezione di Modica, per ricordare i 35 anni di presenza dell’associazione nella città, nata il 12 aprile 1987. L’associazione ha puntato in questo tempo di presenza a Modica a mettere in risalto il ruolo della donna nell’ animazione sociale e culturale della città.

Il programma prevede i saluti della Presidente della Fidapa di Modica, Giovanna Drago, delle autorità civili e di diverse Autorità dell’Associazione; all’evento è stato invitato, Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo, che interverrà sul tema “Salvatore Quasimodo. Memorie di donne”.

La serata di questo 35° anniversario sarà anche caratterizzata dalla presentazione di nuove socie e dalla cerimonia della Candle Night.

Per la cronaca va ricordato che nel 2018 la giunta comunale di Modica deliberò l’adesione alla Nuova Carta dei diritti della Bambina a seguito proprio di una richiesta della sezione F.I.D.A.P.A. di Modica al fine di dare un concreto segno di attenzione, di sensibilità alla tematica e per garantire il diritto alla parità, quale stimolo propulsivo per sensibilizzare la pubblica opinione a un’azione mirata di contrasto alla drammatica emergenza della violenza di genere.

