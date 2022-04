Il Modica Calcio concentrato sulla gara con il Città di Avola

Ultimo allenamento della settimana per il Modica Calcio di Giancarlo Betta che dopo la settima vittoria consecutiva ottenuta nel turno precedente nel derby con il Vittoria disputato al “Borgese” di Comiso, domenica pomeriggio torna al “Vincenzo Barone”, dove i rossoblù ospiteranno il pericolante Città di Avola.

Durante la settimana, il tecnico dei modicani ha fatto lavorare i suoi giocatori con la massima concentrazione tenendo alta l’attenzione e curando i particolari perchè in questo rush finale della stagione c’è bisogno di non tralasciare nulla al caso e soprattutto di sfruttare tutta la rosa per poter competere su ogni fronte.

I rossoblu di Mattia Pitino,Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo,infatti, oltre a essere in lotta per la vittoria del campionato, sono ancora in corsa in Coppa Italia, quindi è importante non abbassare la guardia perchè la prossima partita è sempre quella più importante.

“Contro l’Avola – spiega Giancarlo Betta – sarà una partita difficile. Avranno delle assenze pesanti, ma hanno bisogno di punti per la salvezza e faranno di tutto per uscire indenni. Poi – continua – hanno in rosa giocatori come Cavallo, Novello e Bonaventura che fra l’altro sono degli ex che conosciamo bene e sappiamo che hanno delle qualità che possono crearci problemi. Dovremo essere bravi a gestire la partita cercando allo stesso tempo di gestire le energie sia fisiche, sia mentali. Abbiamo le nostre certezze – conclude Giancarlo Betta – e a quattro partite dalla fine siamo ancora in corsa su più fronti e cercheremo di rimanerci fino alla fine guardando sempre in casa nostra e senza pensare agli altri”.

La gara tra Modica Calcio e Città di Avola di domenica prossima avrà inizio alle 16 e sarà diretta dal signor Pierpaolo Longo di Catania con l’assistenza del suo collega di sezione Giulio Sorace e del ragusano Arturo Artellini.

Al “Vincenzo Barone” la capienza delle tribune tornerà al 100%.

Per assistere alla partita bisogna essere muniti di green pass di base (o tampone effettuato entro le48 ore) e indossare la mascherina Fp2 per tutta la durata.

I biglietti d’ingresso al costo di 5 euro sono già disponibili negli abituali Tickets point :

Bar Tabacchi La Contea, Via Nazionale (vicino al “Vincenzo Barone”),dove sarà possibile anche acquistare i tagliandi d’ingresso per il settore ospiti.

Mojo Caffè, Via Risorgimento quartiere Sorda.

Pasticceria Pulino, Viale Manzoni, Modica Alta.

American Bar, Viale Quasimodo, quartiere Vignazza.

