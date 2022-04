Ferrovie, si chiedono nuove o alternative soluzioni

Con il voto del 2 marzo 2022 la Commissione Trasporti della Camera approvando il Documento Strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci ha dato indicazione al Ministero delle Infrastrutture sulla possibilità di prevedere un tracciato per la linea Ragusa-Vizzini che passi dall’aeroporto di Comiso. Una proposta logica in quanto la nuova linea, che può avere origine da un punto intermedio tra le stazioni di Comiso e Vittoria della linea Gela-Ragusa, servirebbe l’aeroporto con una nuova stazione e, (la linea Gela-Ragusa non ha bisogno di interventi in quanto è stata di recente rimodernata sia per quanto riguarda l’infrastruttura che i dispositivi tecnologici, ed è in procinto di subire un nuovo intervento che ne eleverà la sicurezza ponendola all’avanguardia sul piano nazionale ) utilizzerebbe un tracciato tutto in pianura per il tratto ricadente in provincia di Ragusa e avrebbe bisogno solo di un viadotto importante per superare la profonda incisione del fiume Dirillo. Questo percorso avrebbe anche un costo minore rispetto al percorso montano e non incontrerebbe ostacoli normativi come aree tutelate che allungherebbero i tempi di realizzazione. Per sollecitare questa impostazione Legambiente Ragusa, la Federazione Provinciale CUB Trasporti Ragusa e il Comitato Pendolari Siciliani – Ciufer hanno inviato una lettera al Ministero delle Infrastrutture, All’Assessore Regionale alle Infrastrutture e a RFI con la quale chiedono anche di verificare se sia più conveniente rinnovare il tratto Vizzini-Lentini Diramazione, o prolungare la nuova tratta dall’aeroporto di Comiso direttamente fino a Lentini.

