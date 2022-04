Al Libero Consorzio ibleo si è tenuta l’assemblea dei sindaci

Si è svolta l’assemblea dei sindaci del Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Con le funzioni dell’Assemblea, i sindaci hanno approvato all’unanimità lo Statuto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

A seguire, con le funzioni del Consiglio dell’ente provinciale, l’Assemblea ha approvato all’unanimità tutti i punti all’ordine del giorno, a partire dalla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e dalla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al 31 dicembre 2021.

L’Assemblea ha infine riconosciuto, all’unanimità, una serie di debiti fuori bilancio illustrati dal dirigente del settore Legale Salvatore Mezzasalma.

A margine dei lavori, il Commissario straordinario Salvatore Piazza, presidente dell’Assemblea, ha illustrato ai sindaci la possibilità di “raggruppare tutte le iniziative in programma per la prossima stagione estiva in un’unica brochure, per valorizzare al massimo gli sforzi dei singoli Comuni in ottica di una promozione culturale e turistica unitaria del territorio ragusano”.

Infine, il sindaco Bartolo Giaquinta ha aggiornato i componenti dell’Assemblea sugli sviluppi relativi all’Ati e all’iter di affidamento del servizio idrico integrato: “Ritengo utile, prima di mandare la bozza di proposta del cda ai singoli consigli comunali, si discuta tutti insieme per far sì che si porti avanti un percorso quanto più possibile condiviso ed in maniera celere. Si tratta di un importante passaggio da compiere, anche alla luce dei bandi Pnrr emanati per il miglioramento della rete idrica territoriale, altrimenti non accessibili al comprensorio ibleo”.

Il confronto ha coinvolto anche i sindaci Aiello, Cassì e Schembari. “I fondi Pnrr rappresentano una importantissima opportunità che, come territorio, non possiamo perdere”, ha concluso il Commissario Piazza.

