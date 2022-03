Tra i tantissimi ricordiamo Felix Chappotin: la tromba che ride

Tra i grandi trombettisti dell’America Latina, ricordiamo Félix Chapottín, sottolineando che sebbene fosse considerato antiquato, non fece concessioni a tendenze musicali estranee a Cuba. Era un’ autoctono e con un grande senso di appartenenza. Era lui che rideva. Con lui, Alfredo Chocolate Armenteros, l’indimenticabile Jorge Varona, Calixto Leicea, Chico O’Farrill, Arturo Sandoval, Alexander Abreu e decine di qualificati trombettisti cubani. Ma il fatto è che la tromba di Félix Chapottín era un’altra cosa. Il suono della buona tromba nella salsa, e in altre forme sonore dei Caraibi, ha molto a che fare con il nostro Chapottín. Ci sono alcuni trombettisti che continuano a confessare la loro ammirazione per lui. Più di uno ha studiato ascoltando i suoi assoli sia con il “Septeto Habanero”, con il Conjunto de Arsenio Rodríguez, con il proprio gruppo, “Chapottín y sus Estrellas” o con le “Estrellas de Areíto”. Chapottín va di pari passo con i trombettisti di tutte le latitudini, ma soprattutto con quelli del continente americano. È bene ricordare che questo strumento a fiato e metallo, spazia dal jazz alla salsa stessa, passando per ensemble mariachi senza dimenticare la tromba cinese o la cornetta della conga di Santiago di Cuba.

In Venezuela c’è una buona scuola di trombe e si ricorda lo spagnolo Juanito Arteta, che decise di risiedere a Ciudad Bolívar. Allo stesso modo, dobbiamo menzionare Pedro Rafael Chaparro, trombettista di Ricardo Ray e Bobby Cruz nella sua età d’oro, César Pinto e Rafael Rey. Oggi molti giovani trombettisti si distinguono nella musica popolare e accademica.

Porto Rico ha prodotto pregiati trombettieri come Humberto Ramírez, Luis ‘perico’ Ortíz, Mario Ortiz, Elías Lopés e Juancito Torres, senza dimenticare il trombettista Filiberto Ojeda Ríos, di Sonora Ponceña.

La Repubblica Dominicana ha anche contribuito a sfornare trombettisti come Rafael Labasta, Quilvio Fernández, Fermín Cruz, Héctor ‘bomberito’ Zarzuela e Wilfrido Vargas.

Non si può non citare il panamense Víctor Paz, un impeccabile trombettista che ha lasciato il segno in orchestre come quelle guidate da Chucho Sanoja, Aldemaro Romero, Avelino Muñóz, Tito Rodríguez, Eddie Palmieri e Mongo Santamaría.

Ci sono anche i grandi trombettisti degli Stati Uniti, come Miles Davis, Harry James, Dizzy Gillespie e Louis Armstrong, e dal Messico dobbiamo citare anche Rafael Méndez; L’elenco degli eccellenti trombettisti americani è lungo e ha una sua storia, ma torniamo a Felix Chapottín e alla sua identità cubana.

Félix Chapottín Lage era nato nella leggendaria zona dell’Avana di Cayo Hueso il 31 marzo 1907. I suoi genitori erano Natalia Lage e suo padre era il produttore di sigari Julio Chapottín. La famiglia era numerosa, poiché i fratelli erano dieci, con la particolarità che uno di loro era un fratello adottivo: nientemeno che Chano Pozo. Il fatto è che quando Félix Chapottín aveva otto anni, la madre di Luciano ‘Chano’ Pozo morì e poi i genitori di Félix finirono di crescere Chano. Sono sempre andati molto d’accordo.

Félix si rivelò un bambino molto appassionato di musica e iniziò presto a studiare strumenti a fiato: cornetta, tuba, oboe e poi l’eufonio. Presto entrò in una banda di bambini e le popolari comparsas dell’Avana non gli erano estranee, poiché parte della sua famiglia era immersa in esse.

All’età di 20 anni, nel 1927, Félix Chapottín entrò nel Septeto Habanero come sostituto del trombettista Rafael “piche” Hernández, diventando il secondo trombettista al mondo ad interpretare il figlio cubano, un genere che stava già uscendo per flirtare da Santiago de Cuba con altri elementi e figure.

Chapottín non seguì Arsenico negli Stati Uniti

Chappotin era anche a Los Jovenes del Cayo, e mentre era lì, lo stesso Arsenio Rodríguez andò a cercarlo. Senza esitazione Felix partì con il meraviglioso cieco. Iniziò così una tappa molto importante non solo nella sua vita ma nella musica di Cuba. Non possiamo dimenticare che musicisti della statura di René Scull, Marcelino Guerra, Rubén González, Luis ‘Lilí’ Martínez Griñán e Miguelito Cuní, tra gli altri, hanno sfilato per l’ensemble di Arsenio. Quando Arsenio decise di recarsi negli Stati Uniti, alcuni musicisti lo accompagnarono nella sua odissea, ma furono tre quelli che scelsero di rimanere in patria: Chapottín, Cuní e Lilí Martínez. Continuarono insieme a seminare gloria alla musica cubana e diedero vita a “Chapottín y sus Estrellas”.

