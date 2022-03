Modica Città Accessibile grazie alla Bandiera Lilla

Da venerdi 1 aprile un’altra prestigiosa bandiera, dopo quella blu, sventolerà su Palazzo S.Domenico: la bandiera lilla. La Bandiera Lilla nasce per promuovere il turismo delle persone con disabilità. La sua assegnazione premia chi ha adempiuto agli obblighi morali ed etici di rendere un luogo accessibile – che si tratti di privati o di enti pubblici – attraverso una diffusione delle loro iniziative e dei loro progetti. La Bandiera Lilla viene assegnata dopo un periodo di verifiche che dura in media due o tre anni. Oggetto delle verifiche sono principalmente i luoghi turistici, cui si richiede un’accessibilità non totale ma sufficiente a consentire il loro godimento da parte delle persone con disabilità. La valutazione inizia da un questionario online. Se vi è esito positivo, si prosegue con le analisi sul territorio compiute dagli esperti. La Città di Modica ha superato brillantemente questo “esame” e dal primo di aprile potrà fregiarsi di questo riconoscimento andando a fare compagnia a Città come Lubiana, Barcellona, Rotterdam, Varsavia e Lione. In Italia, attualmente, sono solo 28 le Città che possono definirsi “Lilla”, Modica sarà la quarta in Sicilia. “Siamo felicissimi di questo riconoscimento – commenta il Sindaco Abbate – perché è frutto di anni di impegno e di lavori volti a facilitare quanto più possibile la vita delle persone con difficoltà di movimento. La spiaggia di Marina e quella di Maganuco sono solo i due esempi più lampanti ma in realtà gli interventi in questi anni sono stati molti di più. La Bandiera arriva al termine di un lungo esame cui siamo stati sottoposti poiché sono davvero tanti, giustamente, i requisiti da rispettare per ottenere un riconoscimento così importante che voglio condividere con tutti coloro che in questi anni non si sono risparmiati lavorando per il bene comune”.

