Comiso. Giuramento di Hayat Bensmak con la cittadinanza Italiana

Mercoledì 30 marzo, celebrato il giuramento della giovane Hayat Bensmak che ha acquisito la cittadinanza Italiana. “Una giovane donna di una intelligenza rara che arricchisce la nostra Nazione e la nostra città”. A dichiararlo è stato il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“ E’ stata un’occasione speciale quella di mercoledì, per il giuramento della nostra Hayat Bensmak. Una giovane donna, di una bellezza e di una intelligenza rare, che arricchisce la nostra Nazione, la nostra città, con la sua ufficiale cittadinanza Italiana – ha commentato il sindaco- anche se Italiana dalla nascita e se si è sempre sentita cittadina di questa Nazione”.

“ Lavoro in provincia di Ragusa e sono responsabile commerciale di una O.P agrologica e mi occupo principalmente del mercato estero, principalmente del nord Europa – ha aggiunto Hayat Bensmak – da quasi 10 anni. Per me non è solamente lavoro, ma una passione per l’agricoltura, ma soprattutto per questo territorio che mi ha accolto e adottato da piccola. Io lo amo e, nonostante varie proposte di lavorare all’estero, ho deciso di restare qui per far conoscere i prodotti siciliani, perché la Sicilia merita e perché io ci credo. Faccio parte anche dell’associazione Donne dell’ortofrutta, in rappresentanza di Comiso, per dare una voce femminile a questo settore perché le donne hanno un modo diverso di vedere le cose, e di valorizzare i prodotti locali. Per me oggi – ha concluso Hayat – è un giorno importantissimo e commovente l’essere ufficialmente cittadina Italiana e ci tenevo particolarmente che ci fosse il sindaco, Maria Rita Schembari”.

