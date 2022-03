Premio Ercole olivario, tre menzioni ad aziende del Consorzio dop monti iblei

Tre riconoscimenti alle aziende del consorzio di tutela olio Dop monti iblei. Un premio al concorso Ercole Olivario di Perugia che sancisce la bontà e la qualità delle produzioni. Menzione di merito “Giovane imprenditore” (assegnato ai migliori titolari under 40 degli oli ammessi in finale) all’Azienda Agrestis società Coop Agricola, altra menzione (impresa donna alle migliori imprese al femminile) alle aziende Frantoi Cutrera srl, soc agricola Giovanni Cutrera, e Fisicara Sebastiana- frantoio Galioto.

Il Premio Ercole Olivario è organizzato dall’unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in collaborazione con la camera di commercio dell’Umbria e il sostegno del sistema camerale nazionale, delle associazioni dei produttori olivicoli, degli enti e delle istituzioni impegnate nella valorizzazione dell’olio extravergine di oliva italiano di qualità. Il prestigioso concorso nazionale, riservato ai produttori di olio di altissima qualità italiano, nato nel 1993, è giunto alla sua XXX edizione. Gli oli vincitori della XXXesima edizione di Ercole Olivario, saranno protagonisti di una serie di iniziative di promozione sia in Italia e all’estero. Verrà realizzato, inoltre, l’Albo d’oro dedicato a tutti i produttori che in questi 30 anni di Ercole Olivario hanno vinto il concorso. Numeri importanti, visto che dal 1993 a oggi sono state 9.914 le etichette iscritte, per un totale di 2.168 campioni di olio finalisti; 343 i premi assegnati e 178 le aziende premiate. Infine è stata istituita “La Goccia d’Ercole”, una sezione a latere del concorso rivolta alle aziende che, pur avendo piccole produzioni, riescono ad aver un lotto omogeneo da 5 a 9 quintali. Per le aziende del consorzio di tutela olio dop monti iblei tre menzioni “speciali”.

Salva