In aprile il nuovo album della musicista modicana Guccione

Il prossimo 15 Aprile uscirà il nuovo album della compositrice e violinista modicana Francesca Guccione , “Muqataea – Reworks”.

In questo album sono raccolti tutti i rework e le rielaborazioni che vari artisti internazionali hanno fatto delle tracce del disco “Muqataea”, uscito l’anno scorso.

Tra i compositori coinvolti in “Muqataea – Reworks”, Robot Koch, compositore tedesco che vive a Los Angeles le cui musiche vengono sincronizzate in diverse serie TV (Dark, I ragazzi dello Zoo di Berlino) e Spot (evento di presentazione del nuovo iPhone 13), Julien Marchal, compositore francese facente parte del duo Lissom, di cui recentemente ha parlato perfino Billie Eilish, Hélène Vogelsinger, compositrice francese le cui musiche sono state apprezzate da Max Richter in persona e Arandel, uno dei più apprezzati compositori di musica elettronica in Francia con all’attivo diverse collaborazioni con musicisti di fama internazionale. “

Collaborare con questi artisti e con tutti quelli coinvolti in questo progetto – dice la musicista – è una cosa che mi fa molto piacere e che regala molte soddisfazioni. Ricordo che l’album “Muqataea” è dedicato alla città di Modica e, quindi, è veramente un motivo di orgoglio per me che la mia città di origine sia stata conosciuta ed in un certo senso rielaborata musicalmente da tutti questi artisti sparsi per il mondo”.

L’album uscirà per l’etichetta francese Whales Records.

