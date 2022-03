Torna il Giro della Provincia di Ragusa in Vespa

E’ stata presentata l’edizione 2022 del Giro della Provincia di Ragusa in Vespa. L’appuntamento, che sta diventando un classico irrinunciabile del motorismo d’epoca tra i monti Iblei, è organizzato da I Vespisti Iblei e quest’anno si terrà domenica 8 maggio. Dodici tappe, una in ogni Comune ragusano, con partenza da Piazza Libertà a Ragusa. E quindi tutte di un fiato Giarratana, Monterosso, Chiaramonte Gulfi, Acate, Vittoria, Comiso, S.Croce, Scicli, Pozzallo, Ispica e chiusura a Modica. Oltre 250 km di pura passione in sella ad ogni tipo di Vespa, d’epoca e non, di qualsiasi cilindrata. Basta un pieno di miscela e la voglia di passare in allegria una domenica con quanti condividono la stessa passione per la creatura dell’ing. D’Ascanio. Il gruppo sosterà ad ogni paese per scattare la foto di rito presso uno dei monumenti tipici e si fermerà per la pausa pranzo presso una location suggestiva e unica come può essere la fornace Penna. “Abbiamo studiato l’edizione di quest’anno con particolare cura – commenta il Presidente del Club Riccardo Blandino – perchè vogliamo dedicare il Giro del 2022 ad un nostro fratello che purtroppo non è più tra di noi, Daniele Caschetto. Sarà un giro “libero”, cioè aperto a tutti non solo ai soci del nostro Club. Quindi chiunque abbia voglia di partecipare ci può contattare ed iscriversi. Naturalmente la partecipazione non ha nessun costo. L’8 maggio sarà la festa di tutti coloro che amano la Vespa ed il nostro splendido territorio”. Per iscrizioni ed informazioni è possibile inviare una email all’indirizzo asdvespistiblei@gmail.com o telefonare al numero 3388868769

