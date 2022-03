La federazione provinciale del Partito Democratico aderisce all’iniziativa “In direzione ostinata e contraria” che si terrà a Comiso il 4 aprile prossimo e invita tutti i suoi iscritti e simpatizzanti a parteciparvi. “Nel 40^ anniversario della marcia contro i missili Cruise e nel perdurare della guerra in Ucraina è necessario esserci e dimostrare che la popolazione iblea è per la pace, ora come allora”.

