Viaggi di lavoro: aziende ora puntano su noleggio jet privati

Ormai le aziende si rivolgono sempre più di frequente alle ditte di noleggio per far volare i propri dipendenti e collaboratori a meeting o eventi. Si tratta di una soluzione che, in questi tempi di pandemia, si rivela vincente sotto molteplici aspetti, in primis quello della sicurezza, senza dimenticare la possibilità di viaggiare con serenità evitando assembramenti. Questa soluzione continua a rivelarsi vincente grazie anche alla presenza di realtà specializzate nel settore come, ad esempio, Fast Private Jet, che mettono a disposizione del cliente un servizio professionale, attento e accessibile. In questo scenario, quindi, il noleggio di un jet privato risulta essere l’alternativa migliore per spostarsi in sicurezza e, allo stesso tempo, ottimizzare tempi e costi del viaggio.

Quale tipologia di jet scegliere

Ogni gruppo di lavoro ha le sue esigenze: a volte si tratta di trasferte lampo da Roma a Milano per pochi dipendenti, altre di veri e propri meeting all’estero. Ogni aeromobile ha caratteristiche diverse e si adegua al trasporto: tra i più versatili ci sono senz’altro gli Entry Level Jet o i Light Jet, che ospitano un buon numero di passeggeri per le tratte brevi o medie. Laddove occorra coprire più chilometri, invece, è opportuno orientarsi sui più spaziosi Heavy Jet o gli Ultra Long Range, che hanno serbatoi più capienti per lunghe ore di viaggio e spazi interni suddivisi anche in diversi ambienti che consentono di far volare più passeggeri, oltre a poltrone allungabili per il riposo notturno ove necessario.

La prenotazione online è molto agevole e intuitiva e l’azienda può modulare i giorni di partenza e rientro, nonché gli orari, prendere accordi particolari e prenotare optional e modificare le tempistiche laddove possibile. Completa il servizio un’assistenza alla clientela smart e puntuale, che potrà fornire le informazioni necessarie e fugare dubbi e perplessità.

Tutti i vantaggi di un volo privato

Predisporre per i propri collaboratori un jet privato significa avere innanzitutto la certezza che l’appuntamento di lavoro avverrà in maniera puntuale: a differenza che nei voli di linea, infatti, non vi saranno ritardi o, come avviene talvolta, scioperi a far saltare l’impegno preso. A livello di sicurezza, come accennato, si potrà contare su mezzi sempre sanificati e il rischio di assembramento è scongiurato, in quanto gli unici viaggiatori saranno i propri dipendenti. La comodità, poi, è indubbia e comincia con la possibilità di recarsi al check-in solo alcuni minuti prima e non con due ore di anticipo, eliminando così anche lo stress. Il controllo dei bagagli non è rigoroso come su un volo classico e si potrà concordare col personale di volo se caricare le valigie in stiva o in cabina, senza le note restrizioni riguardanti il peso e le misure. Diventa anche nullo il rischio di smarrirli o di vederli arrivare in ritardo come può avvenire quando ci si debba spostare su più coincidenze.

In poco tempo si sarà così imbarcati e anche in volo si può approfittare di notevoli vantaggi: molte compagnie forniscono ad esempio un collegamento wi-fi per consentire ai passeggeri di lavorare al proprio laptop anche durante il volo.

Infine, una volta a destinazione, le migliori ditte di nolo danno anche la possibilità di affittare una vettura per il trasbordo in albergo o sul luogo designato, evitando così ai collaboratori di dover cercare un taxi o un mezzo pubblico. Si tratta di un’opzione estremamente valida, soprattutto laddove la destinazione sia sconosciuta ai passeggeri o situata all’estero.

