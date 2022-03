Ragusa in Movimento. L’appello degli sportivi e non solo

“Per una volta mi rivolgo a tutti gli sportivi della nostra città. C’è la squadra di calcio azzurra che sta lottando per un obiettivo importante, la conquista della Serie D, e sarebbe opportuno sostenerla nella maniera più adeguata. In che modo? Andando allo stadio, magari già proprio domani quando gli azzurri riceveranno la visita del Santa Croce. Mancano quattro partite alla fine del campionato, il Ragusa è in testa ma ha ancora bisogno di punti per riuscire a concretizzare l’obiettivo. E c’è, quindi, bisogno dell’aiuto di tutti”. Questo il senso dell’appello che il presidente dell’associazione Ragusa In Movimento, Mario Chiavola, rivolge agli appassionati e non solo. “Tra l’altro, nel corso delle ultime domeniche – prosegue Chiavola – lo stadio ha fatto registrare un incoraggiante numero delle presenze, anche grazie alla partecipazione delle scuole calcio. E ritengo che sia stata trovata, dall’attuale società azzurra, a cui faccio i complimenti per l’impegno, la formula giusta per cercare di catturare sempre più attenzione e interesse. E sappiamo che non è affatto facile. Ma proprio perché si punta a raggiungere traguardi sempre più importanti, si avverte la necessità di un aiuto e di un sostegno complessivi. Per cui sarebbe davvero interessante trascorrere la domenica gridando tutti assieme “Forza Ragusa”. Gli obiettivi di grande spessore la città li può raggiungere solo se si fa fronte comune”.

