Corea del Nord. Kim Jong Un, assiste al lancio missile balistico

Kim Jong Un, il demenziale leader nordcoreano del nostro tempo, ha partecipato personalmente al lancio di un missile balistico intercontinentale tipo Hwasong-17, occasione in cui ha affermato che il suo paese è “pienamente preparato per un confronto a lungo termine con gli imperialisti statunitensi e occidentali”, Il missile è stato lanciato dall’aeroporto internazionale di Pyongyang, il primo di tipo intercontinentale dal 2017. I media nazionali rendono noto che il razzo ha raggiunto un’altitudine e una distanza superiori ai record dei precedenti test effettuati dalla nazione asiatica. Il missile, avrebbe raggiunto un’altitudine massima di 6.248 chilometri, rimasto in volo poco più di un minuto e coperto una distanza di 1.090 chilometri, prima di colpire con precisione l’area prestabilita in mare aperto”, hanno affermato fonti governative. Jong Un ha assicurato che quest’arma “svolgerà la sua missione di potente deterrente contro una guerra nucleare”, e dimostra la forza dell’arsenale a disposizione delle forze armate nordcoreane. Ha aggiunto che la Corea del Nord possiede “capacità militari e tecniche formidabili in grado di neutralizzare qualsiasi minaccia o ricatto militare”, riferendosi alle pressioni politiche e alle misure coercitive unilaterali degli Stati Uniti e di altre nazioni occidentali.

