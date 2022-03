Domenica a Ragusa il primo Motoday di primavera

Grande attesa per il primo Motoday di Primavera, il nuovo evento promosso dall’Automotoclub Storico Italiano per dare il via alla nuova stagione radunistica delle motociclette a cui aderisce il Veteran car club ibleo. Si svolge domenica 27 marzo, in modalità “diffusa”: i club federati Asi, tra cui il Veteran, organizzano eventi indipendenti scegliendo, per l’occasione, siti patrimonio dell’Unesco o bellezze paesaggistiche del proprio territorio da far conoscere a tutti gli appassionati motociclisti, al fine di creare un vero interesse collettivo. La scelta del Vcci è ricaduta sul duomo di San Giorgio a Ibla. Il raduno, dunque, è previsto a partire dalle 9,30 in piazza Duomo e proseguirà sino alle 13. Oltre venti le moto storiche prestigiose che potranno essere ammirate dagli appassionati. Il tutto verrà condiviso con collegamenti in diretta streaming sui canali web e social dell’Automotoclub Storico Italiano. “Siamo entusiasti – sottolinea il presidente del Vcci, Antonino Provenzale – di potere finalmente ripartire. E lo faremo da un luogo simbolo della nostra città nel contesto di una giornata che diventa molto significativa. Come sempre, cerchiamo di diffondere la passione per le due ruote d’epoca che hanno molta storia e molte storie da raccontare. Abbiamo anche programmato un concorso per la moto più elegante con premi per il pubblico votante”.

Salva