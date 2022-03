Pallamano. KeyJey Ragusa in campo con l’Avellana, fuori casa

Torna in campo domani, sabato 26 marzo, la KeyJey Ragusa che, per la sesta giornata di ritorno del campionato di pallamano di Serie A2, dovrà vedersela, in trasferta, con l’Atellana. In provincia di Potenza, contro una squadra che finora ha ottenuto dodici punti in classifica, contro i 20 del sette ibleo, non sarà affatto facile anche perché i locali hanno dato più volte prova, tra le mura amiche, di riuscire a tenere botta. “Nel corso della settimana – affermano dalla KeyJey Ragusa – ci siamo preparati con la massima attenzione sapendo che si tratta di una sfida delicata da cui dovremo cercare di trarre il massimo profitto. Non ci sono dubbi sul fatto che sarà una partita agonisticamente intensa in cui dovremo dimostrare, sin dalle battute iniziali, il fatto nostro. Massimo rispetto per l’Atellana ma il nostro obiettivo è cercare di migliorare ancora per raggiungere la posizione di vicecapolista attualmente occupata dal Genea Lanzara”. Finora, la KeyJey Pallamano, in tredici gare, ha realizzato 450 reti e ne ha subite 397. I ragusani, inoltre, devono ancora recuperare la gara con il Benevento quindi, rispetto al Genea Lanzara, che di punti ne ha 22, devono giocare una partita in più. Ci vorrà la massima attenzione unita a una grande concentrazione per uscire indenni dalla tana del lupo dell’Atellana. Il gruppo ibleo è chiamato a provarci sino alla fine.

