Earth Hour 2022. L’Ora della Terra. Sabato luci spente a Modica

Anche quest’anno la città di Modica aderisce all’iniziativa “L’ora della Terra” in programma sabato 26 marzo alle ore 20.30 con lo spegnimento, per un’ora, del Palazzo di Città. Earth Hour, una tra le più grandi mobilitazioni globali dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal WWF. Obiettivo della campagna “Insieme per un futuro più sicuro” e diffondere una nuova cultura della sostenibilità e sensibilizzare il grande pubblico contro i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Mobilitarsi sull’adozione di stili di vita orientati da una crescente consapevolezza ambientale, etica, sociale ed economica. Spegnendo le luci in tutte le città che hanno aderito all’iniziativa – dichiara il Sindaco di Modica Abbate – sarà un modo di lavorare insieme per affrontare una delle più importanti priorità ambientali e sfide future per il genere umano, per questo abbiamo voluto aderire all’evento globale “Earth Hour” accogliendo con grande piacere l’invito del Direttore Generale del WWF Italia e del Presidente Anci Nazionale.

