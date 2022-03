Modica. Masterclass-Direzione Orchestra Fiati per il “Verga”

Il Liceo Musicale Statale “Verga” di Modica, con il supporto di AGIMUS Ragusa e ANBIMA Sicilia ha organizzato una Masterclass in “Direzione d’Orchestra di Fiati” tenuta dall’illustre Maestro Lorenzo Della Fonte.

La Masterclass si svolgerà dal 25 al 27 marzo prossimi presso la sede del Liceo Musicale di Modica ed il Teatro “Marcello Perracchio” di Ragusa. I partecipanti saranno impegnati in lezioni teoriche e pratiche di direzione durante le quali, oltre allo studio analitico degli aspetti generali che caratterizzano il ruolo del Direttore d’Orchestra, avranno la possibilità di studiare e dirigere brani importanti tratti dal repertorio originale per fiati con il supporto dell’Orchestra di Fiati del Liceo Musicale “Verga” di Modica; la Masterclass si concluderà con un Concerto Finale che vedrà la partecipazione di tutti i direttori d’orchestra presso il Teatro “Marcello Perracchio” il 27 Marzo alle 18:30.

Direttore Artistico della Masterclass è il prof. Mirko Caruso, docente presso il Liceo Musicale “Verga” di Modica, nonché Compositore e Direttore d’Orchestra che ha ottenuto importanti riconoscimenti sia in ambito Nazionale che Internazionale.

Il Liceo Musicale dell’Istituto d’Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica è fra le prime dieci scuole a livello nazionale che sono state indicate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il passaggio ufficiale dalla sperimentazione all’ordinamento di Liceo previsto dal riordino dei cicli scolastici dettato dalla Riforma Gelmini entrata in vigore il 1° settembre 2009.

