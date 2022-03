“Ciak si differenzia” progetto patrocinato dal Comune di Comiso

Nel pomeriggio di lunedì 21 marzo, è stato presentato presso l’aula consiliare del Municipio, il progetto “Ciak si differenzia” che vede il comune di Comiso ente patrocinante del PON dell’istituto Verga. Il gruppo di studenti che si avvierà al percorso di conoscenza di tutto il ciclo/riciclo dei rifiuti della raccolta differenziata, è composto da 30 ragazzi della IV primaria, B e C, e della I, II, e III media accompagnati dalle professoresse Elsa Barone e Elena Dipasquale. Gli studenti sono stati accolti dal sindaco, Maria Rita Schembari, che ha fatto da Cicerone presentando e spiegando la valenza e l’importanza dell’aula del Civico Consesso, e dall’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria.

“Si tratta di un progetto che ha come scopo principale, quello di far conoscere ai ragazzi, alle nuove generazioni quindi, l’importanza della raccolta differenziata, mostrandone i vari steps – ha spiegato l’assessore all’ambiente, Biagio Vittoria – che vanno dalla differenziazione delle frazioni di rifiuti, al riciclo. Gli studenti del comprensivo Verga saranno impegnati in cinque appuntamenti – ancora Vittoria – durante i quali avranno la possibilità di visitare il CCR, centro comunale di raccolta, dove vengono conferiti e smistati i rifiuti solidi urbani, di conoscere l’importanza del biogas come energia alternativa visitando una centrale sita sulla Comiso/ Santa Croce e infine di produrre 12 elaborati su carta che saranno utilizzati come grafica di sfondo per il calendario della differenziata 2023. È un progetto di sensibilizzazione attraverso la conoscenza diretta – conclude Biagio Vittoria – che, oltre ad educare le nuove generazioni, ha l’obbiettivo di arrivare alle famiglie. Sono convinto che la cura e la tutela dell’ambiente siano dei valori imprescindibili che dobbiamo seminare nei giovani se vogliamo che la cultura nel futuro cambi”. Presenti all’incontro di lunedì, anche Franco Tigano, responsabile della ditta Busso che sponsorizza il progetto e che ha consegnato ai 30 studenti delle cartelle con materiale di cancelleria per la creazione degli elaborati e il calendario della differenziata, e Loredana Campailla che, all’interno dell’ufficio ambiente del comune di Comiso, si occupa dell’elaborazione dei dati e delle percentuali di raccolta differenziata.

