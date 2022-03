A Modica “La Sicilia, Danza Csen” in programma il 22 maggio

Si chiama “La Sicilia, danza Csen” il concorso di danza classica, moderna e contemporanea promosso dal comitato provinciale di Ragusa del Csen in collaborazione con il Comune di Modica e la fondazione Teatro Garibaldi. L’appuntamento si terrà il 22 maggio al teatro Garibaldi di Modica. “Si tratta – afferma il presidente provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi – della seconda edizione e siamo lieti di poterlo annunciare in ragione del fatto che la prima era andata benissimo mentre quelle a seguire non si sono potute tenere a causa della pandemia. Ora, però, stiamo ripartendo e ringraziamo il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, l’assessore Maria Monisteri e il sovrintendente del Garibaldi, Tonino Cannata, per il sostegno. La direzione artistica è affidata a Dario Biuso. Per partecipare basta chiamare il 391.3802797 oppure scrivere una mail a segreteriacsen.ragusa@gmail.com o, ancora, consultare il sito internet www.csenragusa.it o www.csen.it o www.danzacsen.it. Ci sono tutte le info e i moduli per potersi iscrivere”.

Salva