Pozzallo. Attività danneggiate da pandemia non pagheranno Tari

Gli uffici comunali del Servizio Tari a Pozzallo hanno concluso l’iter amministrativo con il quale il nostro Comune ha riconosciuto in favore delle attività commerciali cittadine, che hanno partecipato al relativo bando, le agevolazioni tributarie riguardanti la riduzione e/o l’esenzione totale della tassa sui rifiuti solidi urbani riferita all’anno 2020.

Com’è noto, la pandemia da Covid ha colpito duramente sotto il profilo economico le attività commerciali presenti sul nostro territorio, le quali sono state costrette a sospendere o a limitare le loro attività, con conseguente riduzione delle entrate, rischiando di lasciare sul lastrico moltissime famiglie.

L’Ufficio Tari procederà nei prossimi giorni con le operazioni di compensazione di detta tassa in favore degli utenti interessati.

Per le utenze non domestiche alle quali è stata imposta la sospensione o la limitazione dell’attività a causa dell’emergenza sanitaria è riconosciuta la riduzione della Tari 2020 per i 12/12 delle mensilità ovvero per l’intero anno sia nella parte fissa che in quella variabile della tariffa.

Alle utenze non domestiche le cui attività sono rimaste sospese parzialmente sia per misure restrittive che per decisione autonoma e che hanno subito un calo di domanda del 15% rispetto allo stesso periodo del precedente anno 2019 è riconosciuta la riduzione della Tari 2020 per i 12/12 delle mensilità ovvero per l’intero anno della sola parte variabile della tassa che, nella sostanza, è quella che incide di più sull’intera tariffa.

Per il Sindaco Roberto Ammatuna rappresenta una boccata di ossigeno agli operatori commerciali colpiti durante la pandemia.

A breve, verrà inoltre avviato il procedimento per riconoscere le stesse agevolazioni tributarie, in favore dell’attività commerciali, anche per l’anno 2021.

Salva