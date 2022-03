Modificati criteri d’accesso alla Cigs. Ebt Ragusa chiarisce

L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea che il ministero del Lavoro ha emanato il Decreto ministeriale n. 33 del 25 febbraio 2022 con il quale ha modificato e integrato il decreto n. 94033/2016 sui criteri di accesso alla Cigs. In particolare, il nuovo decreto ha introdotto una specifica disciplina per l’accesso all’assegno di integrazione salariale con causali straordinarie. Di conseguenza, il decreto ministeriale n. 94033/2016 aggiornato disciplina i criteri di accesso sia ai trattamenti Cigs che Fis. “Il ministero – spiegano dal consiglio direttivo di Ebt Ragusa – ha precisato che le aziende con più di 15 dipendenti possono accedere alla Cigs per riorganizzazione “per realizzare processi di transizione” laddove nel programma di cassa integrazione si intendano perseguire azioni dirette alla transizione e riconversione produttiva ovvero azioni funzionali a rispondere in maniera efficace all’evoluzione dei contesti economici e produttivi. Sono stati individuati, inoltre, specifici criteri di accesso all’assegno di integrazione salariale per le casuali riorganizzazione, crisi e contratto di solidarietà”.

Per accedere al Fis, Fondo d’integrazione salariale, con la causale di riorganizzazione, il datore di lavoro deve presentare un programma volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale, produttiva o di prestazione di servizi attraverso interventi idonei a gestire le inefficienze o processi di transizione, anche eventualmente mediante un aggiornamento tecnologico o digitale. “Il programma – dice ancora l’Ebt Ragusa – deve essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale anche in termini di riqualificazione professionale e potenziamento delle competenze. Per quanto riguarda, invece, l’accesso al Fis con causale crisi, tale causale può sussistere anche in considerazione degli effetti che la situazione di difficoltà può produrre immediatamente dopo l’istanza amministrativa. Rispetto all’accesso al Fis a seguito della stipula di un contratto di solidarietà, il provvedimento non introduce particolari novità ma riprende i criteri già previsti”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

