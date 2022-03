Modica Alta. Don Gino festeggia i 60 anni di sacerdozio

60 anni al servizio di Dio, Don Luigi Tirrito, Don Gino per gli amici. Arrivato a Modica nel 1992, nella casa salesiana di Modica Alta, in sella alla sua moto Guzzi, come insegnante e subito dopo, chiusa la scuola ai salesiani, è stato aggregato a varie parrocchie di Modica. Nel corso della sua esperienza a Modica, è nominato economo della casa di Modica e nel frattempo si è dedicato alla predicazione, in aiuto alle parrocchie per poi essere nominato parroco di Maria Ausiliatrice e di S. Antonio. Ancora oggi, è legale rappresentante della casa salesiana di Modica, in servizio alla Chiesa di S. Antonio in cui esercita il suo Ministero sacerdotale. Impegno, che continua a mantenere ancora oggi, nonostante abbia raggiunto il 60° di sacerdozio. Sarà festeggiato dai suoi parrocchiani, sabato 19 alle ore 17.00, nella chiesa di S. Antonio a Modica Alta. Amato da tutta la comunità in cui esercita, per il suo modo d’essere, sempre giovane dentro e cordiale con tutti, un parroco con una marcia in più, in sella fino a qualche mese fa alla sua amata e insostituibile Guzzi. Auguri Don Gino, anche da parte di tutta la redazione.

