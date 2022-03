Il Modica Calcio è pronto per la gara casalinga col Megara

Allenamento di rifinitura oggi pomeriggio al “Barone” per il Modica Calcio di Giancarlo Betta. I rossoblù hanno sostenuto l’ultimo allenamento settimanale in vista della gara casalinga con il Megara che domenica sarà ospite di Basile e compagnia per la gara valida come ottava giornata di ritorno del girone D del campionato di Promozione.

Si tratta di un testa coda con i rossoblu di Mattia Pitino, Danilo Radenza e Salvo Di Raimondo che veleggiano in seconda posizione, mentre i neroverdi augustani si trovano in terzultima posizione in piena zona play out.

Se guardando la classifica il pronostico è tutto a favore dei modicani, il tecnico rossoblù in settimana ha tenuto alta la concentrazione dei suoi giocatori, per far capire loro che non bisogna assolutamente sottovalutare l’avversario che trovandosi con l’acqua alla gola giocherà con il coltello tra i denti per cercare di portare a casa un risultato positivo.

La seduta di oggi pomeriggio è servita per oleare gli schemi di gioco per domenica e si è conclusa provando delle situazioni su calcio da fermo.

“Anche contro il Megara – spiega Giancarlo Betta – servirà la massima attenzione. Dobbiamo avere il giusto approccio alla gara essere umili e mettere in atto quello che abbiamo provato durante la settimana. Dobbiamo stare attenti a tutti i dettagli. Abbiamo lavorato bene senza parlare di classifica e siamo concentrati soprattutto sulle situazioni che ci hanno visti meno precisi nelle ultime settimane. Questa squadra – conclude Betta può crescere ancora perchè è un gruppo che ha grandi motivazioni”.

Al “Vincenzo Barone” la sfida tra Modica Calcio e Megara è stata affidata alla direzione del signor Antonio Gabriel Haba della sezione AIA di Caltanissetta che sarà coadiuvato da Diego Pernicone di Catania e da Davide Orazio Belfiore di Acireale. Calcio d’inizio fissato per le ore 15.

Per assistere alla partita è necessario essere muniti di super green pass e indossare la mascherina Ffp2 per tutta la durata oltre a mantenere le distanze di sicurezza di almeno un metro.

I biglietti sono acquistabili al costo di 5 euro solo in prevendita (domenica non ci sarà botteghino allo stadio) nei seguenti punti vendita rossoblù:

Bar Tabacchi La Contea, Via Nazionale (vicino “Vincenzo Barone”), dove si potrà acquistare anche il biglietto d’ingresso nel settore ospiti.

Mojo Cafè, Via Risorgimento (quartiere Sorda).

Pasticceria Pulino, Viale Manzoni a Modica Alta.

American Bar, Viale Quasimodo quartiere Vignazza a Modica Bassa.

