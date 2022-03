Operazione trasparenza sulla gestione strisce blu a Modica

“Operazione trasparenza sulla gestione delle strisce blu a Modica e sul numero di stalli a pagamento in percentuale ai posti auto totali disponibili”. E’ quanto chiede il Capogruppo della Lega al Consiglio Comunale di Modica, Mommo Carpentieri, sia all’Amministrazione comunale sia alla ditta che gestisce le strisce blu in città. “Nulla da discutere sull’ottimo lavoro degli ausiliari incaricati al servizio ma il discorso cambia quando si parla di interfacciarsi con gli uffici o i responsabili della ditta. Mi arrivano segnalazioni da parte di tanti cittadini – afferma Carpentieri – che non riescono a interloquire con gli uffici della ditta per sollevare eventuali rimostranze riguardo una multa o semplicemente necessitano di una qualsiasi informazione. Insomma sembra impossibile riuscire a interfacciarsi con i responsabili o gli uffici. Un disservizio ben noto che andrebbe subito tenuto in considerazione anche dall’Amministrazione comunale. Inoltre – continua il Capogruppo della Lega – è necessario avviare una vera e propria operazione trasparenza sul numero di stalli a pagamento e su come siano stati scelti in base alla percentuale dei posti auto disponibili sia a Modica che nella frazione balneare di Marina di Modica. Noto che pochissimi posti, ad oggi, sono stati lasciati gratuiti dalla ditta. In molte zone di Modica è impossibile riuscire a trovare posteggi auto che non siano a pagamento. Stesso discorso vale anche per i posti auto riservati alle categoria da tutelare come disabili o donne in gravidanza. Per tali ragioni – conclude Carpentieri – presenterò apposita interrogazione consiliare e chiederò al Sindaco ed al Segretario Generale l’accesso immediato agli atti per verificare eventuali anomalie riguardo la gestione dei posteggi a pagamento”.