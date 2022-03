Sono state restituite alla città le quattro statue della prima fila poste sulla scalinata della Chiesa Madre di San Pietro a Modica, restaurate a cura dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa.

Sarebbero necessari altri finanziamenti per il recupero e la messa in sicurezza delle altre otto statue, anche per rendere uniforme la visione d’insieme della bellissima scalinata.

