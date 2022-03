Pozzallo, nuovo centro del riuso comunale. Approvato il progetto

Approvato in Giunta il progetto di fattibilità del “Centro del Riuso“ a valere sui fondi del PNRR, con contributo al 100% da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

Con questo nuovo finanziamento unito a quello regionale sul completamento del CCR (Centro Comunale di Raccolta), afferma l’Assessore all’Ecologia del Comune di Pozzalo Giovanni Zacco, il Comune si dota di tutte le infrastrutture comunali al servizio della raccolta differenziata. Con il Centro del Riuso si interviene sulla riduzione dei rifiuti da smaltire in discarica allungando la vita dei beni materiali (elettrodomestici, mobili, attrezzature, abiti ecc…).

Con il Centro del Riuso si attiva anche un sostegno alle fasce meno abbienti della popolazione consentendo la possibilità di ritirare gratuitamente beni usati comunque utilizzabili per gli usi, gli scopi e le finalità originaria per cui sono stati prodotti.

