Italia Viva. Vertenza trasporti, incontro col ViceMinistro Bellanova

“Stiamo seguendo con apprensione e attenzione quanto sta avvenendo sul fronte della vertenza autotrasporti. Abbiamo preso atto dei vari resoconti del tavolo di ieri pomeriggio convocato a Roma dal viceministro delle Infrastrutture e trasporti Teresa Bellanova. Ci riteniamo soddisfatti rispetto ad alcuni elementi emersi”. E’ quanto affermano Salvo Liuzzo e Marianna Buscema, rispettivamente componente del comitato nazionale e coordinatrice provinciale Ragusa di Italia Viva.

Quattro, in particolare, i punti rilevanti su cui il protocollo tra le parti, come è stato stabilito, sancirà, una volta sottoscritto, il punto di equilibrio raggiunto con imprese di autotrasporto e committenza. Innanzitutto, il rispetto della clausola di adeguamento del costo del carburante, elemento essenziale del contratto di trasporto ed i costi indicativi di riferimento, aggiornati almeno trimestralmente dal Ministero, da far diventare obbligatori per i contratti verbali. Quindi i controlli sul rispetto dei tempi di pagamento dei contratti di trasporto. Ancora, la revisione della regolamentazione dei tempi per il carico e lo scarico delle merci. Infine, le misure semplificative e agevolative legate all’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 1055/2020. “Continueremo a seguire con attenzione – aggiungono Liuzzo e Buscema – l’andamento delle trattative. Siamo in continuo contatto con il viceministro e sappiamo che già, nelle prossime ore, ci sarà un nuovo incontro. Tra l’altro, il tavolo resterà permanente per cercare di tutelare tutte le parti, mettendo in rilievo le esigenze degli autotrasportatori da un lato e quelle dei produttori agricoli dall’altro. Una cosa è certa. Considerato che la questione è molto sentita nella nostra provincia, ad alta vocazione agricola, non intendiamo spegnere i riflettori e continueremo insieme a lavorare e a tenere alta l’attenzione sulla tematica”.

Salva