Pozzallo. Sostegno delle spese scolastiche, pubblicato bando

E’ stato pubblicato, nel sito del Comune di Pozzallo, il bando a sostegno delle spese scolastiche che riguarda la mensa e gli abbonamenti.

Dopo l’abbassamento del prezzo del biglietto della mensa scolastica, un ulteriore aiuto alle famiglie in difficoltà.

Potranno presentare istanza i residenti del Comune di Pozzallo che hanno un ISEE non superiore a 12.000 euro, il contributo assegnato terrà conto del numero dei figli scolarizzati e del costo dell’abbonamento sostenuto dalle famiglie.

“Si è pensato di venire incontro il più possibile alle famiglie che si trovano in grandi difficoltà per l’aumento del costo della vita” afferma il Vicesindaco Alessandra Azzarelli “è un atto dovuto trovare soluzioni, seppur momentanee, ma che permettano di garantire la frequenza scolastica dei nostri ragazzi con maggiore tranquillità.

