Pallamano. La KeyJey Ragusa vince sul Mascalucia

La KeyJey Ragusa continua a vincere nel campionato di pallamano nazionale di Serie A2, girone C. Il sette allenato da Mario Gulino ha avuto la meglio sull’Hc Mascalucia con il punteggio di 40-25 (primo tempo 20-16). Un match senz’altro abbordabile, così come era stato preventivato alla vigilia, anche se, durante la prima frazione di gioco, i locali hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione degli avversari che hanno dato parecchio filo da torcere a capitan Tanti e compagni. Nella ripresa, però, Ragusa ha premuto il piede sull’acceleratore, facendo emergere le proprie individualità che, alla lunga, hanno fatto la differenza e accumulando uno scarto finale di quindici lunghezze. “Sono arrivati altri due punti – spiegano dalla KeyJey Ragusa – assolutamente utili ai fini della classifica. Siamo al terzo posto, a due punti dalla vicecapolista, ma con ancora altre due gare da recuperare. Significa che teoricamente ci sono le potenzialità per conquistare la seconda posizione del girone che significherebbe la possibilità di disputare i play off per la Serie A1. Ed è ovvio che noi ci proveremo. Da sottolineare, altresì, che il nostro giocatore Ivan Ruiz Rios si trova, al momento, in testa alla top ten dei migliori marcatori del girone con 116 reti, decimo è Piriz con 82. Ed è ovvio che vogliamo proseguire su questa stessa strada anche per il futuro”.

Nella foto il portiere Tanti

