Lega, criminalità a Vittoria. Contributo contro la delinquenza

Dopo l’incendio che ha distrutto un deposito di imballaggi per prodotti ortofrutticoli, di circa duemila metri quadri, in zona Madonna della Salute, a Vittoria, interviene Andrea La Rosa, presidente provinciale Mpsi e responsabile provinciale Enti locali della Lega. “Segnali inquietanti, così come inquietanti – afferma La Rosa – sono stati i furti compiuti, nei giorni scorsi, in siti sensibili della nostra città, dalle sedi Cna e Cgil ad alcune sedi di partito. Ecco perché condividiamo la preoccupazione espressa dal sindaco Aiello e riflettiamo sul fatto che si tratta di una situazione grave che suscita grandi perplessità e che non può contemplare divisioni ma solo unanimità di intenti e una richiesta unanime di interventi a difesa del nostro territorio. Siamo molto preoccupati per gli ultimi episodi e, soprattutto, vogliamo fare sentire la nostra vicinanza alle forze dell’ordine per gli sforzi che compiono quotidianamente nell’espletamento del loro arduo compito. Una cosa è certa. Stiamo parlando di un territorio vasto che merita più presenze di unità e azioni concrete da parte dello Stato”.

“In questo caso – aggiunge La Rosa – l’amministrazione cittadina non può e non deve essere lasciata da sola. La città, le imprese, la frazione di Scoglitti, l’indotto economico, tutti devono farsi presenti e fare sentire la propria vicinanza a fianco delle istituzioni”. E La Rosa conclude: “Siamo a disposizione, come movimento e come rappresentanti politici, a fornire il nostro contributo ideale, invitando le autorità competenti e le istituzioni a vari livelli, compresi i nostri rappresentanti, ad attivare iniziative concrete a difesa dei nostri territori”.

