Comiso. Inaugurato parcheggio automatizzato di corso Ho Chi Min

Inaugurato martedì 15 marzo, e già attivo, il parcheggio automatizzato di corso Ho Chi Min a Comiso. “Un’opera pubblica a servizio della città e dei tanti esercizi commerciali che insistono nel corso”. A dichiararlo è il Sindaco Maria Rita Schembari e il suo Vice con delega ai lavori pubblici, Roberto Cassibba.

“Un’opera che la città attendeva – dichiara il sindaco – e che servirà sostanzialmente a decongestionare il traffico veicolare del corso Ho Chi Minh che, da diversi anni, è divenuto una delle arterie principali della città dove, tra l’altro, insistono numerosi esercizi commerciali. L’ottica nella quale è stata ideata, progettata e realizzata l’opera, è quella di dare ossigeno alle varie attività ed agli esercenti, senza tuttavia congestionare il traffico a causa dei parcheggi selvaggi. Era uno dei punti programmatici della campagna elettorale e abbiamo mantenuto la promessa”.

“ Questa Amministrazione ha ereditato un mutuo con cassa depositi di circa 700.000 euro che sarebbero dovuti essere destinati alla riqualificazione della via San Biagio– specifica il vice sindaco -. L’amministrazione Schembari, non reputando di prioritaria importanza l’opera, ha destinato l’intera somma alla realizzazione di tre opere, invece di una che sarebbe stata decontestualizzata dalle reali necessità della città e della sua frazione di Pedalino, ha ripartito i 700.000 euro destinandoli alla realizzazione del parcheggio che stiamo consegnando alla città, alla realizzazione della rete fognaria di via Saragat e alla realizzazione della via XXV aprile di Pedalino i cui lavori saranno consegnati nei prossimi giorni. Continuiamo dunque a progettare e realizzare per offrire ai cittadini opere utili che daranno vantaci e benefici all’intera comunità”.

