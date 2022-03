Un gol di Belluso e il Ragusa Calcio supera l’Igea in trasferta

“Lo avevamo detto. Gli episodi hanno fatto la differenza. Non abbiamo rischiato granché. Loro sono una squadra solida, noi altrettanto. Ma siamo riusciti a fare la nostra partita e a spuntarla a cinque minuti dalla fine. Faccio i complimenti a tutti per quest’altra grande prova di maturità”. E’ un raggiante Filippo Raciti, allenatore del Ragusa calcio, a commentare il successo delle aquile azzurre nella “partitissima” di ieri al D’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto. Contro l’Igea è finita 1-0 per gli ospiti che sono passati a una manciata di minuti dal termine grazie all’imbucata di Belluso che ha sfruttato al meglio un assist al bacio di Maimone. Tre punti che valgono ora e che, però, precisa Raciti, sono un’altra tappa del nostro percorso. “Sì – continua il trainer azzurro – era un match importante ma non certo decisivo. Ci sono ancora altre sei gare e diciotto punti a disposizione. Quindi, bisogna mantenere i nervi saldi sino al termine e riuscire a rimanere concentrati se vogliamo centrare un altro obiettivo importante dopo la conquista della Coppa Italia regionale. Tutti i nostri ragazzi sono stati all’altezza della situazione. Anche chi è entrato in corsa, come Randis, De Rios e Battaglia, ha saputo leggere la partita al meglio, così come avevamo cercato di prepararla”. Una dedica per questo successo? “Di sicuro a tutto il nostro gruppo – continua l’allenatore – anche a chi, adesso, non c’è più assieme a noi per problemi fisici, come Simone Marfella che, dopo essersi operato, sta cercando di recuperare la migliore condizione. Lo consideriamo come parte integrante della nostra famiglia. E vogliamo vincere anche per lui”. Al seguito della squadra azzurra, l’intera dirigenza, capitanata dal presidente Giacomo Puma, entusiasta per il successo. “E’ stata – sottolinea – una gara intensa, così come ci si aspettava. Le occasioni nitide, forse, non sono fioccate ma è anche normale perché l’attenzione era grande da una parte e dall’altra e si è cercato di sfruttare un minimo errore per avere la meglio. Faccio i complimenti all’Igea, al di là di come è andata, per la società, la squadra e il pubblico. Ovviamente che dire dei nostri? Sono stati tutti fantastici, così come fantastico il gruppo ultras che ci è venuto a sostenere sino a Barcellona, dimostrando di essere, come nelle altre occasioni, il dodicesimo uomo in campo”. Adesso, il Ragusa tornerà ad allenarsi martedì per preparare il retour match di Coppa Italia con il Locri. La partita si giocherà allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio mercoledì alle 15. Si parte dal 4-0 in favore dei calabri maturato all’andata.

