Benessere animali: l’UE ha approvato la proposta Regione Sicilia

Per la zootecnia siciliana e per gli allevatori dell’isola una risposta inseguita ed attesa da anni. Un significativo passo in avanti, infatti, è stato registrato in queste ore per la introduzione anche in Sicilia della misura 14 del Psr avente per oggetto il riconoscimento degli oneri sostenuti dagli imprenditori per garantire il “benessere animali”. Gli uffici UE di Bruxelles hanno finalmente dato il benestare all’ultima proposta formulata dalla Regione Sicilia che, dopo il prescritto passaggio dal comitato di sorveglianza, potrà procedere alla emanazione del relativo bando, al riconoscimento del diritto ed alla liquidazione dell’aiuto spettante ai beneficiari. Anche se le proposte avanzate da tempo non sono state del tutto recepite, soprattutto per il settore degli ovini che come ben si sa pone la Sicilia al secondo posto delle regioni italiane per capi allevati e per produzione di latte, l’attività del Distretto si è resa certamente utile per giungere al risultato sperato ed atteso dagli allevatori siciliani che, così, vengono ammessi ad una misura che in altre Regioni sono state introdotte da anni. La notizia era stata anticipata dal dirigente generale del Dipartimento Regionale Agricoltura in occasione dell’audizione dei rappresentanti del Distretto da parte della commissione attività produttive che ha avuto luogo lo scorso 9 febbraio. Da considerare che il Distretto Produttivo Siciliano Lattiero Caseario sul benessere animali dopo tutte le precedenti iniziative propositive ed i diversi confronti avuti a livello regionale, ha elaborato una specifica proposta consegnata al Governo Regionale il 31 dicembre 2020.

Salva