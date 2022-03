L’aumento dei carburanti è ingiustificato. Lo ha detto chiaramente il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani a Sky Tg 24. “L’aumento del prezzo dei carburanti non è giustificato, non esiste motivazione tecnica di questi rialzi. La crescita non è correlata alla realtà dei fatti è una spirale speculativa, su cui guadagnano in pochi”. Tutto questo mentre la gente si vede raddoppiare il prezzo della benzina al litro con tutte le difficoltà che ne conseguono e il trasporto su gomma rischia l blocco.

