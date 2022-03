Conflitto bellico. Preoccupazioni per polo avicolo modicano

Il conflitto bellico tra Russia e Ucraina rischia di mettere in ginocchio molti settori commerciali con pesantissime ripercussioni sul mercato delle materie prime agricole, in particolare del mais, coinvolgendo, quindi, anche il polo avicolo modicano. Ad oggi la disponibilità per la produzione è limitata nella maggior parte dei casi a 20 giorni, massimo un mese. La situazione è ormai ad un livello di allarme massimo, non solo con prezzi assolutamente fuori controllo, le quotazioni del solo mais sono raddoppiate. Senza l’attivazione di altri canali si rischia molto, ci potrà essere un blocco della produzione con conseguenze devastanti per gli allevamenti di polli da carne e di galline, fino all’abbattimento degli stessi. Un’ emergenza che sta preoccupando gli imprenditori avicoli che si trovano ad affrontare costi esosi pur di scongiurare queste difficoltà. Il Polo Avicolo è il fiore all’occhiello dell’economia locale. Se ci mettiamo anche lo sciopero degli autotrasportatori la frittata è fatta. È necessario che la politica si muova per scongiurare il crollo.

