Comiso. Contrasto al maltrattamento degli animali domestici

Si stanno susseguendo, in questi giorni, costanti controlli della Polizia Locale e dell’Oipa sezione di Ragusa, con l’obiettivo di individuare situazioni di detenzione di animali domestici che potrebbero successivamente degenerare, se non gestite adeguatamente e per tempo, in maltrattamento. Partendo da un corretto monitoraggio del territorio, il Comando di Polizia Locale e le guardie zoofile dell’Oipa, si sono attivate immediatamente per operare le opportune verifiche su alcune situazioni meritevoli di attenzione. I proprietari degli animali sono dunque stati resi edotti dell’importanza di una corretta detenzione, oltre che degli obblighi previsti dalle leggi in vigore a tutela degli animali. Dopo tali verifiche – spiega l’assessore Dante Di Trapani – , il Comando e l’Oipa stanno seguendo passo passo l’evolversi delle situazioni ed il rispetto del cronoprogramma concordato con i proprietari. Agire sulla prevenzione, sulla cultura e su un corretto rapporto uomo-animale è l’unica strada da percorrere nell’interesse di ogni nostro amico a quattro zampe. Inoltre – dichiara ancora Di Trapani – assieme all’Ufficio Ambiente, che ringrazio per la sua instancabile opera quotidiana, abbiamo incontrato nei giorni scorsi, le realtà di volontariato che operano in città, nel mondo della tutela animale. Stiamo già mettendo in pratica, col loro fondamentale apporto e con quello dell’Asp, importanti iniziative che, dopo due difficili anni di pandemia, finalmente potranno dare i loro effetti nella mitigazione di alcuni fenomeni quali quelli del randagismo o dell’abbandono. Attese novità, a breve – conclude Dante Di Trapani – anche sull’istituzione delle colonie feline, in una città che è fiore all’occhiello, in provincia, nella tutela degli animali”.

Nella foto Di Trapani e Comitini

