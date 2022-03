Calcio. Al cospetto del Frigintini domenica arriva il Mazzarrone

Poco meno di 48 ore e le luci della ribalta si accenderanno sul “Pietro Scollo” di contrada Caitina a Modica. Sarà il signor Daniele Mastrosimone con gli assistenti arbitrali Roberto Cusimano e Pietro Fardella tutti della Sezione Aia di Palermo -alle ore 15- a dare il fischio d’inizio della gara Frigintini vs Mazzarrone valida per la settima giornata del girone di ritorno del campionato di Promozione girone D. Ecco, al Pietro Scollo arriva la capolista e saranno in molti ad avere occhi e orecchie sintonizzati sul terreno di gioco per capire, vedere, ascoltare cosa saranno capaci di fare i rossoblù del Frigintini calcio di mister Di Rosa nel confronto con la prima della classe. Dopo due deludenti pareggi interni intervallati dalla vittoriosa trasferta di Ragusa, Pianese e compagni sono chiamati a dare una conferma che li vuole ini grande spolvero contro le squadre più titolate. La preparazione al big match è iniziata, come al solito, con la ripresa di martedì scorso e nei volti dei rossoblù era evidente il disappunto e la delusione per non avere centrato il successo pieno sul Città di Canicattini. Ma è stata questione di un giorno, perché negli allenamenti successivi la delusione ha lasciato il posto alla voglia di confrontarsi alla pari con l’incontrastata capolista del campionato. Rossoblù che negli ultimi giorni sono stati sottoposti a molte attenzioni da parte di avversari interessati e non, con il chiaro intento di capire con quale tipo di impegno scenderanno sul terreno di gioco e a proposito del quale è intervenuto il presidente Salvatore Colombo per smorzare qualsiasi tipo di illazioni. “A sette gare dalla conclusione della stagione regolare –afferma il massimo esponente- è nostra intenzione onorare (come abbiamo fatto finora) il campionato con un comportamento corretto e sportivo. Non regaleremo niente a nessuno e se gli avversari che affronteremo fino alla fine del campionato pensino di poter ottenere punti che non siano il frutto di una superiorità tecnico-tattica si sbagliano di grosso. Sarà così per il Mazzarrone e sarà così anche per le altre squadre che andremo ad affrontare sia sul nostro terreno di gioco che in trasferta”. Un pensiero conciso e breve che delinea il percorso di rettitudine sportiva per i rossoblù, che non hanno del tutto abbandonato l’ipotesi di un piazzamento entro i primi cinque del girone al termine della stagione regolare. Per quanto riguarda la preparazione e la disponibilità degli atleti, mister Di Rosa probabilmente non potrà disporre di un paio di titolari. Per il resto gli allenamenti sono stati svolti con la consueta applicazione e domenica pomeriggio si avrà il responso se il lavoro è stato fatto bene e se i frutti saranno positivi.

