Vittoria. Riduzione tributi, per le esigenze dei cittadini

Riduzione di Tari e canone idrico, sono le misure straordinarie in materia tributaria adottate dalla Giunta Comunale di Vittoria per venire incontro alle necessità dei nuclei familiari a basso reddito e per tutte quelle imprese che smaltiscono in proprio i rifiuti speciali. È stato pubblicato sul sito del Comune l’Avviso per la domanda di riduzione dei tributi locali 2022. Potranno usufruire delle agevolazioni i nuclei familiari a basso reddito o con presenza di persone diversamente abili presentando istanza si potrà ottenere la riduzione del 50% della Tari (Tassa sui rifiuti) e del canone idrico.

I requisiti per ottenere l’agevolazione sono i seguenti:

• Nucleo familiare composto da una sola persona pensionata con ISEE non superiore a € 10.400,00;

• Nucleo familiare composto da due o più persone con redditi esclusivamente derivanti da pensione con ISEE non superiore a € 13.650,00; • Nucleo familiare in cui tutti i componenti sono disoccupati al momento di presentazione della domanda con ISEE non superiore a € 5.200,00;

• Nucleo familiare con presenza di persone diversamente abili con invalidità media riconosciuta (dal 67% al 99%) con ISEE non superiore a € 8.450,00; il limite è elevato a € 11.000,00 nel caso di soggetti con invalidità grave (100%) oppure non autosufficienti ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/92 (100% con accompagnamento).

Per le agevolazioni alle aziende che smaltiscono autonomamente i rifiuti speciali:

Le imprese che intendono beneficiare della detassazione T.A.R.I., secondo quanto previsto dalla legge e dal regolamento vigente, in quanto smaltiscono rifiuti speciali autonomamente a proprie spese, devono allegare planimetria con indicazione delle superfici da detassare, copia del contratto in corso di validità stipulato con la ditta incaricata dello smaltimento, il formulario relativo all’anno corrente, l’ultima fattura quietanzata in possesso, il MUD, se in possesso, o qualsiasi altra documentazione che possa consentire di usufruire della riduzione. Nel caso in cui le superfici da detassare siano uguali rispetto a quelle dello scorso anno, non deve essere allegata alcuna planimetria, dichiarando nell’apposito modello tale condizione. L’Amministrazione Comunale si riserva il non-accoglimento delle istanze in ossequio alle nuove statuizioni del D. Lgs N. 116/2020.

La documentazione da allegare alla domanda, compilata in ogni sua parte, dovrà includere la dichiarazione sostitutiva Unica e l’Attestazione ISEE Anno 2022 rilasciata dall’INPS. Per i soggetti che si trovano nella condizione di invalidità riconosciuta, dovrà essere allegata la Copia della documentazione attestante tale situazione. La data di scadenza delle istanze è fissata entro e non oltre lunedì 4 aprile 2022.

“In seguito alla concertazione con il tavolo dei tributi sulle date di scadenza, è stato pubblicato l’avviso per la riduzione dei tributi. Si è riusciti a varare la misura e mantenere l’equilibrio con il bilancio. Questa assieme alle altre misure agevolative consentiranno ai cittadini di riconciliarsi con la riscossione tributaria senza eccessiva pressione. Lavoriamo per la sostenibilità della fiscalità locale che sappia essere anche leva di sviluppo e promozione sociale”- ha dichiarato l’assessore ai tributi e alla fiscalità locale, Giuseppe Fiorellini.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito internet del Comune:

https://www.comunevittoria-rg.it/wp-content/uploads/2020/04/AVVISO-DOMANDA-RIDUZIONE-TRIBUTI-LOCALI-2022.pdf

https://www.comunevittoria-rg.it/wp-content/uploads/2020/04/MODELLO-RIDUZIONE-UTENZE-DOMESTICHE-2022.pdf

https://www.comunevittoria-rg.it/wp-content/uploads/2020/04/MODELLO-RIDUZIONE-UTENZE-NON-DOMESTICHE-2022.pdf

