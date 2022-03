Ragusa, abbonamento pendolari. Nuova marcia indietro del Comune

“L’ennesimo flop dell’amministrazione Cassì”. Così il movimento Territorio commenta l’improvviso cambio di rotta dell’amministrazione Cassì in merito agli abbonamenti degli studenti pendolari. “Dopo la nostra denuncia – spiega Angelo la Porta, presidente del movimento civico Territorio a Marina di Ragusa – il sindaco Peppe Cassì e l’assessore Giovanni Iacono comprendono la gravità della situazione con gli studenti chiusi a casa in quarantena (con annessa documentazione medica rilasciata dall’Asp e assenti da scuola da scuola da oltre 10 giorni) i cui abbonamenti ai mezzi di trasporto non sono stati rimborsati. Il sindaco impegnato tra passerelle a eventi vari e dichiarazioni mediatiche si è forse dimenticato di essere innanzitutto il primo cittadino . . Assistiamo basiti all’ennesima dimostrazione che l’amministrazione comunale non è in grado di fornire risposte immediate alle istanze, legittime, dei cittadini. Registriamo la inconcludenza di questa amministrazione che, come al solito, decide di non decidere trasferendo ad altri le responsabilità delle scelte. La nostra denuncia pubblica è servita a risolvere una problematica che aveva creato non poche preoccupazioni alle famiglie. Territorio –conclude La Porta – ha raccolto le lamentele dei cittadini che, fortunatamente, sono andate a buon fine”.

