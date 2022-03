“Pozzallo città dell’accoglienza per i profughi ucraini”

La segreteria del Partito Democratico di Pozzallo, Paoletta Susino, ha protocollato una proposta di mozione indirizzata alla presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri affinchè si dichiari Pozzallo città dell’accoglienza per i profughi che scappano dall’Ucraina, creando le condizioni perché si attivi immediatamente un corridoio umanitario che porti a in città quanti fuggono dalla guerra, per velocizzare le adozioni e gli affidamenti di bambini dell’Ucraina. L’atto propone di istituire subito un “Albo delle famiglie che accolgono” aperto a qualsiasi famiglia di Pozzallo che voglia dare la propria disponibilità a ricevere profughi singoli, famiglie o bambini che scappano dalla guerra.

Salva