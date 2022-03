Santa Croce, nuovo canale di gronda in Via Matteotti

La Giunta Comunale ha approvato il progetto esecutivo dei Lavori di costruzione di un nuovo canale di un gronda in via Matteotti, dell’importo di 120 mila euro interamente finanziato ai sensi art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l’anno 2021.

Quest’ opera, attesa da tantissimi anni, è la prima di ben quattro interventi di messa in sicurezza del territorio che permetterà di smaltire le acque piovane da una delle arterie principali del paese che tutte le volte che piove, anche moderatamente, diventa un fiume in piena.

