Il Ragusa calcio archivia la pratica Real Siracusa con successo

“Dovevamo vincere ma forse neanche noi ci aspettavamo che filasse tutto così liscio. Bene così, perché significa che la squadra sta acquisendo sempre più consapevolezza nel gestire con perizia i propri mezzi. Guardiamo avanti e speriamo di continuare con questa stessa fame di risultati positivi”. Il tecnico dell’Asd Ragusa calcio 1949, Filippo Raciti, commenta in questi termini il rotondo successo per 5-1 maturato ieri pomeriggio al De Simone di Siracusa al cospetto del Real Belvedere nella gara valida come recupero della 17esima giornata di campionato. Quella di ieri è stata la decima vittoria consecutiva degli azzurri. A sbloccarla, dopo neppure 5 minuti, Cacciola, quindi il bis di Messina al 25’. Poi, poco dopo la mezz’ora, Belluso su rigore. E, quindi, al 40’ il capitano Valenca e, due minuti dopo, Sangare. Negli spogliatoi sul 5-0, Raciti ha ben pensato di rimescolare parzialmente le carte e di fare giocare i suoi al piccolo trotto, in vista degli ulteriori impegni di campionato. Nella ripresa, infatti, è arrivato solo il classico gol della bandiera da parte dei padroni di casa. “Una prestazione volitiva e caparbia da parte della mia squadra – continua Raciti – che, pur senza Grasso e Randis, ha saputo interpretare al meglio il ruolo da grande. Ma non è finita. Perché ci attende un mese di marzo terribile. A cominciare dal match di domenica in casa con la Virtus Ispica. Come sempre, cercheremo di dare il massimo pensando a sostenere un impegno alla volta”. La partita di domenica, allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, prenderà il via alle 15. Raciti potrà contare sulla disponibilità dell’intero gruppo. Oggi, intanto, il Ragusa tira il fiato e poi domani e sabato sosterrà allenamenti mattutini. “Vincere, come sappiamo, non è mai semplice – sottolinea il dg Alessio Puma – ieri i ragazzi sono subito riusciti a trovare la strada giusta per scardinare la difesa avversaria e da quel momento non c’è stata più storia. Adesso, ci attendiamo che il pubblico di fede ragusana ci venga ad incitare in vista dell’incontro di domenica”.

