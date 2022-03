Comibleo Ragusa. Due ficus del Giardino Ibleo a rischio.

Ridotti a mal partito due dei ficus storici che sorgono all’interno del Giardino ibleo, all’altezza dell’ingresso più moderno. Lo rileva il Comibleo che ha denunciato il problema al Comune di Ragusa. In questi giorni, dopo la segnalazione del comitato spontaneo di residenti nella città antica, è stato effettuato anche un sopralluogo da parte dei tecnici dell’ente ai quali non è rimasto altro che appurare la grave condizione in cui versano gli alberi a causa, a quanto pare, dell’eccessivo freddo dei giorni scorsi. “Non sappiamo, adesso, come si intenda intervenire – sottolineano dal Comibleo – ma è certo che non si tratti dell’unico disagio che si è verificato negli ultimi anni all’interno del Giardino ibleo che ha perso completamente la sua originaria fisionomia e che, adesso, sta facendo i conti con un tentativo di recupero della migliore forma che, però, ha dato risultati relativi. Ci appelliamo, quindi, ancora una volta all’amministrazione comunale affinché predisponga un intervento sostanziale che consenta al Giardino ibleo, già a partire dalla prossima primavera, di tornare a rivivere. Non possiamo più permetterci, come nel caso dei ficus di queste ultime ore, altre perdite che impoverirebbero questo speciale luogo che ci è stato lasciato dai nostri padri affinché lo salvaguardassimo per le generazioni future. Cosa che, purtroppo, non sta accadendo”.

