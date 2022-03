Vittoria. Furto ai danni della CDL. Rubati due monitor

“Stanotte ignoti sono entrati nella sede della Camera del Lavoro di Vittoria, rubando due televisori utilizzati come monitor nelle sale d’aspetto per disciplinare gli accessi degli utenti.

Oltre al furto ci sono dei danni non rilevanti per fortuna alle strutture.

Siamo dispiaciuti per l’accaduto, denuncia Giuseppe Scifo, segretario provinciale della CGIL iblea, perché, oltre al gesto di per sé irruento, tutto quello che rappresenta patrimonio, piccolo o grande che sia, è realizzato grazie ai contributi e ai versamenti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini e cittadine iscritti alla CGIL.

Anche alla sede della CNA di Vittoria, sempre la scorsa notte, c’è stato un furto. Alla CNA va tutta la nostra solidarietà.

Ringraziamo la solerzia e la grande professionalità della Polizia di Stato, e quanti hanno manifestato solidarietà alla CGIL, conclude Scifo.”

