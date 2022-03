Ragusa. Una “lampadina sospesa” per chi vive in difficoltà

“Una “lampadina sospesa” per accendere simbolicamente la luce a casa di una famiglia in difficoltà e consentire un piccolo risparmio in un periodo di caro energetico.

“In occasione della Giornata mondiale per il Risparmio energetico, Bricoman e l’associazione di comicoterapia “Ci Ridiamo Sù” – dichiara il sindaco di Ragusa Peppe Cassì – hanno coinvolto i clienti del punto vendita di Ragusa affinché donassero lampadine a basso consumo a chi vive momenti di crisi economica. I ragusani hanno, come sempre, risposto alla grande: ben 114 le lampadine raccolte, su cui ogni donatore ha lasciato un pensiero, una dedica. Il margine su ogni lampadina donata è stato elargito da Bricoman a “Ci Ridiamo Sù” per sostenere il progetto “Libere Tenerezze, Laudato sì – orto umoristico rigenerativo” in carcere. Le lampadine, consegnate lunedi pomeriggio al Comune, saranno distribuite tramite i propri Servizi sociali.”

Salva