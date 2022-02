Ragusa. Immobile Largo San Paolo diventa Caseificio didattico

Con determina n. 1233 del 28 febbraio 2022, si è proceduto all’aggiudicazione provvisoria della concessione in comodato dell’immobile comunale denominato “Largo San Paolo” a Ragusa. In attesa delle verifiche di legge, la commissione ha infatti concluso il procedimento individuando la migliore proposta che è stata quella presentata dal Caseificio Progresso srl di Rosso Salvatore.

“L’idea progettuale individuata – dichiara il vice sindaco con delega allo sviluppo economico Giovanna Licitra – è finalizzata alla realizzazione di un caseificio didattico per promuovere l’antica arte casearia del territorio ed educare a valorizzare i prodotti artigianali e le materie prime di qualità. Tra le attività che verranno realizzate – spiega il vice sindaco – rientrano un caseificio per la produzione di formaggi storici, utilizzando il latte locale di piccole aziende con animali al pascolo ( razza modicana o meticcia) ed un caseificio didattico al fine di promuovere visite guidate per scolaresche e turisti con la possibilità di degustazione dei nostri prodotti. Di particolare interesse sarà la realizzazione del progetto “Mastro casaro” per far partecipare attivamente alla produzione dei formaggi scolaresche e turisti ai quali verrà rilasciato un attestato ricordo. Il progetto individuato prevede altresì la creazione di un laboratorio del gusto e la realizzazione di diversi eventi in collaborazione con cantine, birrifici e mielifici. L’idea è quella di promuovere un pacchetto di laboratori a tema in cui filo conduttore sarà la scoperta dei formaggi in abbinamento a tante produzioni tipiche locali, come mieli, conserve, vini ed altro ancora”.

Per lo svolgimento delle attività indicate gli immobili comunali di Largo San Paolo a Ragusa Ibla, dovranno essere rimodulati nell’articolazione degli spazi interni con ulteriori interventi di manutenzione straordinaria che avranno un costo di 36.000 euro a carico della società che realizzerà i servizi proposti.

