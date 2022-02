Territorio Ragusa. In abbandono la stazione degli autobus

Diverse le segnalazioni pervenute all’Esecutivo di Segreterai di Territorio Ragusa, per alcuni disservizi nell’area del terminal bus di via Zama.

E’ il Presidente di Territorio, Michele Tasca, a raccogliere le lamentele e a farsene partecipe verso i responsabili del settore che, evidentemente, riservano poca attenzione alla stazione, come del resto per tutti i problemi del trasporto pubblico, a Ragusa.

Questa la sua nota:

“Ora ci diranno che già il progetto pronto della nuova stazione degli autobus ed è inutile intervenire su quella vecchia, ma l’abbandono e la mancanza di decoro la fanno da padrone al terminal di via Zama.

Chi ha competenze al ramo dovrebbe preoccuparsi meno di vantare finanziamenti europei e regionali e dovrebbe, invece, fare un sopralluogo alla stazione dei bus.

La pulizia lascia a desiderare, non ci sono controlli, le vetture circolano fra gli autobus con grave pericolo per gli utenti che si apprestano a salire sulle vetture, o a scendere dalle stesse, con borse e bagagli.

Le pensiline sono in totale abbandono, a stento si può affermare che difendano dalla pioggia, l’assenza di pannelli laterali espone gli utenti al vento e al freddo.

Come si può vedere dalla foto, le strutture metalliche di una delle pensiline centrali sono pericolosamente divelte, nessuno interviene, segnale che la zona è abbandonata dalle autorità cittadine e dagli uffici che dovrebbero occuparsi della stazione, siano essi per il trasporto pubblico, per le infrastrutture o il comando dei vigili urbani.

Notevoli disagi per gli utenti, un biglietto da visita non esaltante per i forestieri.” conclude

