Biometano Modica-Pozzallo. Sentenza piace a Legambiente

“Il via libera del Tar ci sembra un buon segnale nella direzione della transizione ecologica, una trasformazione in cui gli impianti di digestione anaerobica, che risolvono il problema del trattamento della FORSU, degli scarti agroalimentari e degli effluenti zootecnici e contemporaneamente producono biometano, giocano un ruolo fondamentale sia nell’ottica dell’economia circolare che della transizione energetica”. Lo dichiara Anita Astuto, responsabile responsabile Energia e clima di Legambiente Sicilia. “Peraltro – continua – questo atto cade in un momento tragico, nel primo vero giorno di guerra in Ucraina, una guerra che si gioca sulla nostra dipendenza dal gas, nei giorni in cui agricoltori e autotrasportatori protestano per l’insostenibilità del caro gasolio ed energia. La soluzione c’è, basta coglierne l’opportunità”. “Per chi, come noi, – dichiara Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia – ha visto le carte del progetto ed ha avanzato ai proponenti tutte le richieste di chiarimento necessarie per formarsi un giudizio obiettivo, non era difficile immaginare come sarebbe andata a finire perché quell’impianto ha per l’appunto tutte le carte in regola per vedere la luce, a partire dalla prossimità alle aziende che producono lo scarto che verrà trattato per produrre compost di qualità e biometano”.

