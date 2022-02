Ospedale Maggiore di Modica: “Grazie”. Riceviamo

Buongiorno a tutti,sono Raffaella Sarta. Purtroppo, solo oggi riesco a scrivere il mio messaggio di gratitudine da rivolgere a tutto lo staff che opera nel reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Maggiore di Modica.Giorno 30 novembre 2021 è nata la mia piccola stella : di nome Chiara.La gravidanza, il parto e il covid mi mettevano tanta paura ma grazie alle persone e ai professionisti che ho conosciuto in ospedale, sono riuscita, sorprendentemente, ad affrontare questa esperienza dai tratti tortuosi e difficoltosi.Per questa occasione, un grazie speciale lo devo alle due ostetriche che mi hanno sostenuto in questa intraprendente avventura: Floriana Ruta e Federica Causarano. La prima, perché mi ha accompagnata per tutto il momento del travaglio e del parto, grazie alla sua fiducia nei miei confronti ha saputo darmi tanto coraggio ( non dimenticherò mai quei momenti); la seconda, perché, con la sua infinita pazienza e rispondendo alle mie tante domande, mi ha condotto verso la meta.Ma il mio Grazie immenso, alla quale non smetterò mai di dirglielo, va alla mia ginecologa: dott.ssa Franca Spadaro.La quale, oltre ad essere un valido MEDICO, a mio parere, vanta di essere una PERSONA e una DONNA speciale; sono straconvinta, che senza il suo supporto psicologico, le sue parole, la sua dolcezza e soprattutto la sua pazienza, che con me non è stato facile avere, non ce l’avrei mai fatta.È stata capace di trasmettermi tutto quello di cui avevo bisogno e la cosa più strana è stata che non c’è stato bisogno di chiederglielo: ha fatto tutto lei.Un grazie mille a tutto il resto del team: ausiliari, infermieri e medici.Vi ricorderò per sempre e l esperienza fatta la terrò sempre nel mio cuore come una delle tappe più importanti della mia vita.Ah, dimenticavo il corso di preparazione al parto è stato fondamentale per me, mi ha dato le giuste conoscenze rendendomi pronta nell affrontare tutte le fasi del pre-parto e del parto.Un abbraccio forte a tutti.